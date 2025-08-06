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Большой Барьерный риф переживает рекордное сокращение кораллового покрова

Ведомости

Крупнейший в мире коралловый риф – Большой Барьерный риф у побережья Австралии – столкнулся с беспрецедентным сокращением площади кораллового покрова. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Австралийского института морских наук (AIMS), за последний год до трети кораллов в двух из трех ключевых районов были утрачены.

Причиной называют массовое обесцвечивание кораллов – процесс, при котором они теряют симбиотические водоросли и фотосинтетические пигменты из-за изменения температуры воды и распространения динофитовых водорослей. В итоге кораллы не могут получать питание и вскоре погибают.

По данным ученых, за последние 15 лет частота эпизодов обесцвечивания резко возросла. С 2016 г. зафиксировано уже пять массовых волн этого процесса. Специалисты предупреждают, что на уникальную экосистему оказывается все более разрушительное воздействие.

Большой Барьерный риф состоит из более чем 2900 отдельных скоплений кораллов, протянувшихся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км. Его площадь составляет около 344 000 кв. км. В 1981 г. он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В августе 2024 г. ученые предупреждали, что крупнейшая в мире коралловая система у побережья Квинсленда находится под угрозой исчезновения из-за участившихся случаев обесцвечивания.

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