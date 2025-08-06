Большой Барьерный риф переживает рекордное сокращение кораллового покрова

Крупнейший в мире коралловый риф – Большой Барьерный риф у побережья Австралии – столкнулся с беспрецедентным сокращением площади кораллового покрова. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Австралийского института морских наук (AIMS), за последний год до трети кораллов в двух из трех ключевых районов были утрачены.