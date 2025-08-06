FT: пляжи по всему миру могут исчезнуть из-за ускоренной эрозии берегов
Пляжи в разных странах мира находятся под угрозой исчезновения из-за масштабного вымывания песка. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на местные власти и экспертов.
«От Майами до Барселоны и Золотого побережья Австралии власти пытаются понять, как спасти сокращающиеся береговые линии в ближайшие годы», – отмечает издание.
Эрозии способствуют штормы, сильные приливы и повышение уровня моря, вызванное глобальным потеплением и ускоренным таянием ледников.
Сообщается, что в США, в городе Родант (Северная Каролина) с 2020 г. уже 11 домов рухнули в океан. Многие другие строения вдоль побережья находятся в зоне риска. В Испании власти Барселоны ежегодно теряют до 30 000 куб. м песка с городских пляжей.
По данным FT, около 10% населения Земли проживает на расстоянии не более 5 км от побережья и дальнейшее разрушение пляжей может повлечь серьезные последствия.
6 августа также стало известно, что Большой Барьерный риф у побережья Австралии переживает рекордное сокращение кораллового покрова. Ученые зафиксировали массовое обесцвечивание кораллов из-за повышения температуры воды и нарушений симбиоза с водорослями.