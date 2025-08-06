FT: пляжи по всему миру могут исчезнуть из-за ускоренной эрозии берегов

Сообщается, что в США, в городе Родант (Северная Каролина) с 2020 г. уже 11 домов рухнули в океан. Многие другие строения вдоль побережья находятся в зоне риска. В Испании власти Барселоны ежегодно теряют до 30 000 куб. м песка с городских пляжей.