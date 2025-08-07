Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Калуги «Грабцево»

В ночь на 7 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 82 украинских беспилотника. Больше всего дронов военные уничтожили над акваторией Азовского моря (31 БПЛА). Еще 11 воздушных целей было ликвидировано над территорией Крыма, 10 – в Ростовской области, девять – в Краснодарском крае, еще на один меньше – над Черным морем. Также дроны были нейтрализованы в Волгоградской (семь), Белгородской (четыре), Курской и Орловской областях (по одному).