Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Калуги «Грабцево»
Ограничения на выпуск и прием самолетов начали действовать в аэропорту Калуги «Грабцево» с 8:30 мск 7 августа, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Как отметил представитель ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В последний раз авиагавань Калуги была временно закрыта для приема и выпуска воздушных судов 29 июля. Ограничения действовали около шести часов.
В ночь на 7 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 82 украинских беспилотника. Больше всего дронов военные уничтожили над акваторией Азовского моря (31 БПЛА). Еще 11 воздушных целей было ликвидировано над территорией Крыма, 10 – в Ростовской области, девять – в Краснодарском крае, еще на один меньше – над Черным морем. Также дроны были нейтрализованы в Волгоградской (семь), Белгородской (четыре), Курской и Орловской областях (по одному).