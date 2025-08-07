Банки во II квартале отразили 38,7 млн мошеннических операций

Он напомнил, что в начале 2025 г. был принят и уже вступил в силу пакет из 30 мер, направленных на защиту россиян от киберпреступников. Григоренко привел в пример запрет на использование мессенджеров для сотрудников государственных органов, банков и операторов связи при общении с клиентами.