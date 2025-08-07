Банки во II квартале отразили 38,7 млн мошеннических операций
В апреле – июне 2025 г. банки отразили 38,7 млн попыток совершения мошеннических операций, что в 1,5 раза больше, чем в среднем за последние четыре квартала. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.
По данным регулятора, финансовые организации предотвратили хищение средств клиентов на 3,4 трлн руб. Во II квартале текущего года злоумышленники совершили 273 100 операций на 6,3 млрд руб. Количество таких переводов и размер ущерба снизились на 8,9 и 15,9% соответственно по сравнению со средними значениями за предыдущие четыре квартала. Информация о хищениях формируется на основе обращений в банки пострадавших.
Центробанк инициировал блокировку 20 200 телефонных номеров аферистов и 13 400 мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.
8 июля зампредседателя правительства – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко рассказал, что Роскомнадзор ежедневно выявляет из 455 млн звонков 1,2 млн вызовов с подменой номера, используемых мошенниками. Среди мер, направленных на борьбу с аферистами, в ведомстве существует блокировка ресурсов мошенников. По словам Григоренко, за 2024 г. заблокированных сайтов, с помощью которых преступники крали персональные данные и деньги жертв, было порядка 44 000.
Он напомнил, что в начале 2025 г. был принят и уже вступил в силу пакет из 30 мер, направленных на защиту россиян от киберпреступников. Григоренко привел в пример запрет на использование мессенджеров для сотрудников государственных органов, банков и операторов связи при общении с клиентами.