СК проводит проверку после аварийной посадки самолета в Астраханской области
Следователи проводят доследственную проверку после аварийной посадки в Астраханской области самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшего из Москвы в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Следователи осматривают место происшествия. Ведомство организовало проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
7 августа самолет «Уральских авиалиний» приземлился в Астрахани после срабатывания сигнализации во время полета. Лайнер выполнял рейс U6-221. На его борту сработала сигнализация, которая не позволяла безопасно продолжить полет. Экипаж решил отправиться на запасной аэродром.
25 июля самолет Airbus A32 «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод. При выполнении рейса на борту лайнера появилась индикация неполетной конфигурации, которая не позволяла продолжать полет. Воздушное судно приземлилось в ближайшем аэропорту. После проведения необходимых процедур самолет штатно продолжил полет.