СК проводит проверку после аварийной посадки самолета в Астраханской области

7 августа самолет «Уральских авиалиний» приземлился в Астрахани после срабатывания сигнализации во время полета. Лайнер выполнял рейс U6-221. На его борту сработала сигнализация, которая не позволяла безопасно продолжить полет. Экипаж решил отправиться на запасной аэродром.