На Хайнань в этом году может приехать 500 000 российских туристов
На остров Хайнань в Китае за 2025 г. может приехать примерно 500 000 российских туристов, что обновит предыдущий исторический рекорд 2019 г. в 330 000 граждан РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как отметили представители АТОР, с января по июль 2025 г. остров уже посетило рекордное количество туристов по сравнению с этим же периодом предыдущих лет. 261 000 человек приехали на Хайнань из России, и это 34,3% от общего количества туристов (762 000).
Представитель отдела международного сотрудничества департамента культуры и туризма на Хайнане г-н Сун Ши подчеркнул, что на острове активно развивается инфраструктура, появляются новые достопримечательности (для туристов их уже 84), расширяется отельная база.
В 2024 г. остров принял 178 000 туристов из России, это в 11 раз больше, чем в 2023 г., а еженедельный пассажиропоток российских маршрутов в июне 2025 г. составлял более 50% от общего трафика зарубежного аэропорта Санья.