Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России впервые возбудили уголовное дело против «дроповода»

Ведомости

В России впервые возбудили уголовное дело против «дроповода», который занимался покупкой и перепродажей банковских карт, с помощью которых выводил денежные средства, полученные преступными путем, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 187 УК РФ (неправомерные операции с использованием чужого электронного средства платежа), санкция по которой может достигать шести лет лишения свободы. Необходимые сведения следователи получили от дроппера, который «воспользовался правом на освобождение от уголовной ответственности в случае активного содействия расследованию».

В квартире, где был зарегистрирован злоумышленник, сотрудники полиции обнаружили технику, средства связи и банковские карты, доказывающие преступные действия мужчины. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

24 июля московские следователи также возбудили первое уголовное дело о дропперстве. Они задержали 52-летнюю жительницу столицы по обвинению в передаче своего банковского счета мошенникам.

На следующий день, 25 июля, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что правоохранители располагают информацией о 30 000 фамилий людей, которые помогают мошенникам вывести незаконно полученные денежные средства, предоставляя им доступ к счетам. Тогда же он напомнил, что при разовом подобном незаконном действии у дроппера есть возможность предоставить следствию все данные о дроповоде и не попасть под уголовное преследование.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных