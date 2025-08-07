В России впервые возбудили уголовное дело против «дроповода»
В России впервые возбудили уголовное дело против «дроповода», который занимался покупкой и перепродажей банковских карт, с помощью которых выводил денежные средства, полученные преступными путем, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Дело возбуждено по ч. 6 ст. 187 УК РФ (неправомерные операции с использованием чужого электронного средства платежа), санкция по которой может достигать шести лет лишения свободы. Необходимые сведения следователи получили от дроппера, который «воспользовался правом на освобождение от уголовной ответственности в случае активного содействия расследованию».
В квартире, где был зарегистрирован злоумышленник, сотрудники полиции обнаружили технику, средства связи и банковские карты, доказывающие преступные действия мужчины. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
24 июля московские следователи также возбудили первое уголовное дело о дропперстве. Они задержали 52-летнюю жительницу столицы по обвинению в передаче своего банковского счета мошенникам.
На следующий день, 25 июля, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что правоохранители располагают информацией о 30 000 фамилий людей, которые помогают мошенникам вывести незаконно полученные денежные средства, предоставляя им доступ к счетам. Тогда же он напомнил, что при разовом подобном незаконном действии у дроппера есть возможность предоставить следствию все данные о дроповоде и не попасть под уголовное преследование.