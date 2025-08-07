В России впервые возбудили уголовное дело против «дроповода»

На следующий день, 25 июля, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что правоохранители располагают информацией о 30 000 фамилий людей, которые помогают мошенникам вывести незаконно полученные денежные средства, предоставляя им доступ к счетам. Тогда же он напомнил, что при разовом подобном незаконном действии у дроппера есть возможность предоставить следствию все данные о дроповоде и не попасть под уголовное преследование.