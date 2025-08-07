Мизулина попросила МВД проверить альбом Гуфа из-за пропаганды наркотиков
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в МВД России, в котором попросила провести проверку альбома рэпера Алексея Долматова (Гуфа) «Город дорог» на предмет пропаганды наркотических средств. Об этом она написала в Telegram-канале.
«Минимум в половине треков содержится откровенная пропаганда наркотиков. На это обратили внимание подписчики. Вероятно, из-за хайпа, который создали в СМИ», – заявила Мизулина.
4 августа Роскомнадзор (РКН) заблокировал на территории РФ трек «Тем, кто с нами» Гуфа, рэпера Ноггано (Василий Вакуленко, или Баста) и группы «АК-47», т. к. в нем содержались сведения, инструктирующие слушателей о способах изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров. До этого в МВД признали композицию запрещенной, поэтому РКН внес трек в Единый реестр запрещенной информации.
В конце июня такое же решение принял Невский районный суд Санкт-Петербурга в отношении нескольких песен рэпера Kizaru (настоящее имя Олег Нечипоренко). В заключении эксперты пояснили, что в треках присутствуют признаки пропаганды наркотических средств.