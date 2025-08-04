Роскомнадзор ограничил доступ к треку Гуфа, Ноггано и «АК-47» «Тем, кто с нами»
Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к треку «Тем, кто с нами» рэперов Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов) и Ноггано (Василий Вакуленко), а также группы «АК-47» из-за содержания в нем информации о способах изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
В РКН пояснили, что ведомство внесло трек в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России, которое признало композицию запрещенной.
27 июня Невский районный суд Санкт-Петербурга признал песни «Пакуем», «Что за бизнес..» и «Наркос» рэпера Kizaru (настоящее имя Олег Нечипоренко) запрещенными к распространению на территории РФ из-за пропаганды наркотиков. В сообщении говорится, что эксперты заключили, что в перечисленных песнях присутствуют признаки пропаганды наркотических средств. В частности, они выявили в текстах музыкальных композиций информацию, «формирующую позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами».