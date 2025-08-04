Роскомнадзор ограничил доступ к треку Гуфа, Ноггано и «АК-47» «Тем, кто с нами»

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к треку «Тем, кто с нами» рэперов Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов) и Ноггано (Василий Вакуленко), а также группы «АК-47» из-за содержания в нем информации о способах изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.