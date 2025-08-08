Школьная сборная РФ завоевала восемь медалей на олимпиаде по ИИ в Китае

IOAI (International Olympiad in Artificial Intelligence) – международная ежегодная олимпиада по искусственному интеллекту среди старшеклассников. Впервые она состоялась в Болгарии в августе 2024 г. Соревнования состоят из двух этапов. Научный раунд включает решение трех задач, имитирующих научные исследования в области ИИ. Задания относятся к области искусственного интеллекта, компьютерного зрения, машинного обучения и обработки естественного языка. Практический раунд посвящен разработке и проведению экспериментов о поведении программного обеспечения ИИ: ChatGPT, Dalle-2. Задача – сделать выводы о возможностях и ограничениях ИИ.