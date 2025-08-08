Газета
Главная / Общество /

Школьная сборная РФ завоевала восемь медалей на олимпиаде по ИИ в Китае

Ведомости

Школьная российская сборная завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Китае со 2 по 8 августа. Об этом «Ведомостям» сообщили в аппарате зампреда правительства Дмитрия Чернышенко.

Финал Международной олимпиады состоял из командного и индивидуального туров. В командном туре команда из России вошла в топ-10 команд в первый день участия и выиграла серебряную медаль. Участники программировали роботов, решали нестандартные задания в командах и индивидуально, применяя знания из разных областей.

Состав команды для участия в IOAI определили в рамках очной подготовки Northern Eurasia OAI 2025 в мае на площадке Сберуниверситета. В рамках мероприятия прошли очные учебно-тренировочные сборы и состоялись финальные испытания для претендентов на попадание в сборную.

Путин поздравил российских школьников с победой на международной олимпиаде

Общество

Команду к соревнованию готовили представители Центрального университета и Альянса в сфере ИИ совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ).

Подготовка команды проходила в несколько этапов. Программа подготовки была разработана ведущими экспертами Центрального университета.

Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич рассказал, что команда ведущих экспертов университета разработала индивидуальную программу подготовки, а также усилила свою экспертизу ресурсами партнеров – Альянса в сфере искусственного интеллекта и МФТИ.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил школьников с победой и подчеркнул, что успех команды является важным вкладом образования в будущее развитие экономики и цифровой зрелости государства.

«Искусственный интеллект – одно из самых перспективных направлений современной науки, и ваши достижения укрепляют технологическое лидерство России. Уверен, что именно такие талантливые ребята будут двигать вперед науку и инновации», – отметил он.

IOAI (International Olympiad in Artificial Intelligence) – международная ежегодная олимпиада по искусственному интеллекту среди старшеклассников. Впервые она состоялась в Болгарии в августе 2024 г. Соревнования состоят из двух этапов. Научный раунд включает решение трех задач, имитирующих научные исследования в области ИИ. Задания относятся к области искусственного интеллекта, компьютерного зрения, машинного обучения и обработки естественного языка. Практический раунд посвящен разработке и проведению экспериментов о поведении программного обеспечения ИИ: ChatGPT, Dalle-2. Задача – сделать выводы о возможностях и ограничениях ИИ.

