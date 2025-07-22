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Путин поздравил российских школьников с победой на международной олимпиаде

Ведомости

Президент Владимир Путин направил поздравления участникам российской сборной, которые завоевали золотые и серебряные награды на Международной математической олимпиаде в Австралии. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что в условиях серьезной конкурентной борьбы участники продемонстрировали командное единство и победную мотивацию, наглядно подтвердив высокий статус отечественной математической школы.

Золотые награды присуждены пяти российским школьникам: Ивану Часовских (Московская область), Дмитрию Гришко (Москва), Илье Замоторину (Санкт-Петербург), Василию Патрушеву (Владивосток) и Артёму Садыкову (Челябинск). Ещё один участник из Челябинска – Иван Кокарев – стал обладателем серебряной медали.

19 июля Министерство просвещения РФ объявило о выдающемся успехе российских школьников на 66-й Международной математической олимпиаде (ММО). Министр просвещения Сергей Кравцов охарактеризовал эти достижения как убедительное подтверждение высокого уровня российской образовательной системы

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