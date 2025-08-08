Пункт пропуска «Псоу» на границе с Абхазией возобновил работу
Ограничения на КПП «Псоу» на российско-абхазской границе сняты. Об этом сообщили в службе госбезопасности (СГБ) республики.
«Движение через контрольно-пропускной пункт “Псоу” возобновлено, режим пересечения госграницы функционирует в штатном режиме. Ограничения вводились в связи с угрозой беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.
Росгранстрой также сообщил о снятии ограничений на КПП «Адлер» на границе с Абхазией.
В 15:30 мск Росавиация сняла ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Сочи.