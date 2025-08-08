Пункт пропуска «Псоу» на границе с Абхазией возобновил работу

Об ограничении работы автомобильного КПП сообщили днем 8 августа. Они вводились на фоне угрозы атак украинских беспилотников. Росавиация также закрывала выпуск и прием самолетов в аэропорту Сочи, чтобы обеспечить безопасность полетов.