Автомобильный КПП «Адлер» на границе с Абхазией временно закрыли

Росавиация также ограничила выпуск и прием самолетов в аэропорту Сочи, чтобы обеспечить безопасность полетов. В городе была объявлена угроза атаки дронов. Мэр Андрей Прошунин посоветовал жителям и туристам находиться в помещениях без окон, подвалах или подземных переходах. Он также предупредил, что в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО), и напомнил, что стоит воздержаться от съемки и публикации таких кадров в соцсетях.