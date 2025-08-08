Автомобильный КПП «Адлер» на границе с Абхазией временно закрыли
Движение автомобилей через пограничный КПП между Россией и Абхазией «Адлер» приостановлено из-за угрозы атаки украинских беспилотников на территории Сочи, сообщили в Росгранстрое.
До этого по той же причине был закрыт КПП «Псоу» на абхазской границе. В МВД республики уточнили, что сейчас там образовалась пробка длиной 2 км.
Росавиация также ограничила выпуск и прием самолетов в аэропорту Сочи, чтобы обеспечить безопасность полетов. В городе была объявлена угроза атаки дронов. Мэр Андрей Прошунин посоветовал жителям и туристам находиться в помещениях без окон, подвалах или подземных переходах. Он также предупредил, что в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО), и напомнил, что стоит воздержаться от съемки и публикации таких кадров в соцсетях.
Ограничения были временно введены в аэропорту Геленджика. Это стало первым случаем приостановки полетов с момента восстановления воздушного сообщения с курортом 18 июля.