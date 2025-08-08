Рособрнадзор показал демоверсии экзаменов для претендующих на гражданство РФ

Представитель пресс-службы Минобрнауки рассказал «Ведомостям», что экзамены будут проводить 92 госучреждения. Их список утвердил кабмин в конце 2024 г. В него включены Московский центр качества образования, Государственный университет просвещения в Московской области, Уральский федеральный университет в Екатеринбурге и др. Кроме того, они организуют тестирование для иностранцев, которые получают разрешение на работу, временное проживание и вид на жительство.