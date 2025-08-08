Рособрнадзор показал демоверсии экзаменов для претендующих на гражданство РФ
На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) размещены демонстрационные варианты и спецификации экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, которые необходимо сдать иностранцам, претендующим на получение российского гражданства. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.
Экзамен по русскому языку для приобретения гражданства проводится в устной и письменной формах, экзамен по истории России и основам законодательства РФ проходит в письменной форме. Максимальная продолжительность их проведения составляет 90 минут.
Материалы для проведения экзаменов формируются из закрытого банка заданий ФИПИ.
6 августа «Ведомости» писали, что правительство утвердило форму и порядок проведения экзаменов для получения российского гражданства. Речь идет о тестах на знание русского языка, истории и основ законодательства России.
Представитель пресс-службы Минобрнауки рассказал «Ведомостям», что экзамены будут проводить 92 госучреждения. Их список утвердил кабмин в конце 2024 г. В него включены Московский центр качества образования, Государственный университет просвещения в Московской области, Уральский федеральный университет в Екатеринбурге и др. Кроме того, они организуют тестирование для иностранцев, которые получают разрешение на работу, временное проживание и вид на жительство.