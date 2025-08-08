ИКИ РАН: магнитная буря на Земле откладывается до полуночи

Ранее сообщалось, что это самая сильная магнитная буря за последние два месяца. Как отметили эксперты, ранее предполагались более мягкие последствия вспышки. Возможно было также, что касание Земли вообще не произойдет, «так как облако плазмы после взрыва было выброшено не прямо к Земле, а вбок под углом около 45 градусов». Затем, после последних расчетов, оказалось, что удар по магнитному полю планеты будет «гораздо сильнее». Указано, что буря будет самой сильной с 13 июня, с геомагнитным индексом Kp до 6.