ИКИ РАН: магнитная буря на Земле откладывается до полуночи
Магнитная буря, ожидавшаяся в первой половине дня, начнется ближе к полуночи. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, около часа назад Земля пересекла «край» корональной дыры на Солнце. В результате фиксируется рост температуры и скорости солнечного ветра, тогда как плотность плазмы, как и предсказывают современные модели, наоборот снижается.
В течение ближайших 1–2 часов ожидаются первые геомагнитные возмущения. Пик активности, связанный с прибытием к Земле плазменного облака, прогнозируется ближе к полуночи.
Ранее сообщалось, что это самая сильная магнитная буря за последние два месяца. Как отметили эксперты, ранее предполагались более мягкие последствия вспышки. Возможно было также, что касание Земли вообще не произойдет, «так как облако плазмы после взрыва было выброшено не прямо к Земле, а вбок под углом около 45 градусов». Затем, после последних расчетов, оказалось, что удар по магнитному полю планеты будет «гораздо сильнее». Указано, что буря будет самой сильной с 13 июня, с геомагнитным индексом Kp до 6.