В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на работу
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары («Курумоч») и Ульяновска («Баратаевка») сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Мера применялась для обеспечения безопасности полетов. 9 августа Росавиация также ограничила работу аэропортов Владикавказа («Беслан»), Казани, Калуги («Грабцево»), Нижнекамска («Бегишево») и Ижевска. По состоянию на 11:30 мск ограничения отменены в аэропорту Владикавказа, Калуги и Саратова. В остальных воздушных гаванях они сохраняются.
Ограничения вводились на фоне атак беспилотников. По данным Минобороны России, с 05:10 до 08:00 мск системы противовоздушной обороны сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа. Атаки были отражены над акваторией Азовского и Черного морей, Брянской и Калужской областями, а также Крымом.
В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении над столицей двух украинских беспилотников, которые пытались атаковать город. На месте падения обломков работают экстренные службы.