Полиция расследует дело о хищении у Минобороны 12 квартир в Москве

Басманный суд Москвы 21 июня отправил под стражу еще одного организатора хищений денег у бойцов в «Шереметьево» – Игоря Русина. Ему предъявили обвинение по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Ранее по этому делу были арестованы два организатора схемы Дмитрий Боглаев и Алексей Кабочкин. Следствие полагает, что Боглаев курировал «попрошаек».