Полиция расследует дело о хищении у Минобороны 12 квартир в Москве
Полиция расследует дело о хищении 12 квартир в Москве, принадлежащих Министерству обороны РФ. Они предназначались для проживания военнослужащих, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Следствие установило, что в 2019 г. злоумышленники незаконно приобрели права собственности на квартиры, совершив тем самым хищение федеральной собственности в особо крупном размере. Они использовали поддельные документы и выдавали себя за военнослужащих.
Квартиры, согласно материалам дела, находятся в районе Новогиреево. Попытка незаконного приобретения прав на эти квартиры уже вторая. В 2017 г. суд оставил вопрос о принадлежности квартир для разрешения в порядке гражданского судопроизводства.
