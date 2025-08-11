В аэропорту Калуги вновь ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Калуги вновь временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов. Об этом в 8:05 мск сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, меры введены для обеспечения безопасности полетов.
Кореняко также рассказал о снятии в 8:00 мск аналогичных ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода, которые действовали с 5:25 мск.
Прошедшей ночью ограничения вводились в Калуге и Пензе. В Калуге они действовали с 10:50 мск 10 августа до 5:30 мск 11 августа. В Пензе аэропорт не принимал и не отправлял самолеты с 4:10 до 5:43 мск.
По данным Минобороны РФ, за ночь над российскими регионами было сбито 32 беспилотника. В ведомстве уточнили, что над Белгородской областью уничтожили семь дронов, над Брянской и Калужской – по пять, над Крымом – четыре. Над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и в Московском регионе сбили по два беспилотника, а над Тульской областью – один.