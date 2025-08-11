В аэропорту Калуги вновь ограничили прием и выпуск самолетов

По данным Минобороны РФ, за ночь над российскими регионами было сбито 32 беспилотника. В ведомстве уточнили, что над Белгородской областью уничтожили семь дронов, над Брянской и Калужской – по пять, над Крымом – четыре. Над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и в Московском регионе сбили по два беспилотника, а над Тульской областью – один.