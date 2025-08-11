В Волгограде и Саратове ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, отметив, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Об ограничениях в авиагавани Волгограда сообщили в 9:38 мск, а в Саратове – в 9:48 мск.
В 8:05 мск стало известно о повторном введении аналогичных ограничений в аэропорту Калуги. В Нижнем Новгороде, напротив, в 8:00 мск сняли ограничения, действовавшие с 5:25 мск.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 августа над российскими регионами сбили 32 БПЛА. Ведомство уточнило, что над Белгородской областью уничтожили семь дронов, над Брянской и Калужской – по пять, над Крымом – четыре. По два беспилотника были сбиты над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и в Московском регионе, еще один – над Тульской областью.
11 августа мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что системы ПВО нейтрализовали два украинских беспилотника, летевших на столицу.