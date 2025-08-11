Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропорта Волгограда
Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что мера была введена для обеспечения безопасности полетов.
Помимо Волгограда 11 августа Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Пензы, Нижнего Новгорода, Калуги и Саратова. На данный момент мера сохраняется в калужской и саратовской воздушных гаванях.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 августа над российскими регионами сбили 32 БПЛА. Ведомство уточнило, что над Белгородской областью уничтожили семь дронов, над Брянской и Калужской – по пять, над Крымом – четыре. По два беспилотника были сбиты над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и в Московском регионе, еще один – над Тульской областью.
11 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что средства системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников на подлете к столице.