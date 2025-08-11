Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропорта Волгограда

По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 августа над российскими регионами сбили 32 БПЛА. Ведомство уточнило, что над Белгородской областью уничтожили семь дронов, над Брянской и Калужской – по пять, над Крымом – четыре. По два беспилотника были сбиты над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и в Московском регионе, еще один – над Тульской областью.