ФСБ раскрыла схему убийства вице-мэра Ставрополя Гурциева

Ведомости

ФСБ России установила схему убийства первого заместителя главы Ставрополя Заура Гурциева. Тогда исполнитель теракта Пеньков действовал под влиянием украинских спецслужб. Об этом рассказал ТАСС оперативный сотрудник ведомства.

«В данном случае исполнитель теракта, гражданин Пеньков, повелся на обман украинских кураторов и перевел денежные средства на указанные им счета», – уточнил собеседник агентства.

По его словам, украинские кураторы работали с Пеньковым от лица сотрудника ФСБ. Он утверждал, что переведенные средства пошли на нужды вооруженных сил Украины и в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Во избежании уголовной ответственности Пенькову предложили выполнить несколько поручений. 28 мая 2025 г. он при сближении с Гурциевым был подорван. Взрывное устройство замаскировали в нагрудной сумке. Сам исполнитель считал, что в ней был диктофон.

Гурциев погиб при взрыве у дома на улице Чехова в Ставрополе в ночь на 29 мая. Тогда также скончался его 29-летний знакомый. 9 июня Ленинский районный суд Ставрополя арестовал обвиняемого в убийстве первого замглавы Ставрополя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговор) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывного устройства, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием телекоммуникационных сетей).

Гурциев погиб в возрасте 34 года. Он участвовал в спецоперации на Украине с 2022 г. и был награжден орденом Мужества за освобождение Мариуполя, медалью Суворова, медалью Жукова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. С мая 2024 г. проходил обучение по программе «Время героев».

