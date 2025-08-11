ФСБ раскрыла схему убийства вице-мэра Ставрополя Гурциева

По его словам, украинские кураторы работали с Пеньковым от лица сотрудника ФСБ. Он утверждал, что переведенные средства пошли на нужды вооруженных сил Украины и в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Во избежании уголовной ответственности Пенькову предложили выполнить несколько поручений. 28 мая 2025 г. он при сближении с Гурциевым был подорван. Взрывное устройство замаскировали в нагрудной сумке. Сам исполнитель считал, что в ней был диктофон.