В Ставрополе суд арестовал обвиняемого в убийстве замглавы города Гурциева
Ленинский районный суд Ставрополя арестовал обвиняемого в убийстве первого заместителя главы города Заура Гурциева, сообщила пресс-служба суда.
Фигурант дела заключен под стражу до 29 июля 2025 г. Он обвиняется по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговор) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывного устройства, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием телекоммуникационных сетей).
По данным следствия, в ночь на 29 мая во время встречи обвиняемого с ветераном спецоперации Гурциевым и еще одним его знакомым взорвалось самодельное устройство, которое предположительно находилось в наплечной сумке арестованного. Оба его собеседника погибли.
Заур Гурциев погиб на 35-м году жизни. Он участвовал в спецоперации на Украине с 2022 г. и был награжден орденом Мужества за освобождение Мариуполя, медалью Суворова, медалью Жукова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. С мая 2024 г. проходил обучение по программе «Время героев». 31 мая его похоронили.