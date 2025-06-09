В Ставрополе суд арестовал обвиняемого в убийстве замглавы города Гурциева

Заур Гурциев погиб на 35-м году жизни. Он участвовал в спецоперации на Украине с 2022 г. и был награжден орденом Мужества за освобождение Мариуполя, медалью Суворова, медалью Жукова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. С мая 2024 г. проходил обучение по программе «Время героев». 31 мая его похоронили.