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В Ставрополе суд арестовал обвиняемого в убийстве замглавы города Гурциева

Ведомости

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал обвиняемого в убийстве первого заместителя главы города Заура Гурциева, сообщила пресс-служба суда.

Фигурант дела заключен под стражу до 29 июля 2025 г. Он обвиняется по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговор) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывного устройства, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием телекоммуникационных сетей).

По данным следствия, в ночь на 29 мая во время встречи обвиняемого с ветераном спецоперации Гурциевым и еще одним его знакомым взорвалось самодельное устройство, которое предположительно находилось в наплечной сумке арестованного. Оба его собеседника погибли.

Заур Гурциев погиб на 35-м году жизни. Он участвовал в спецоперации на Украине с 2022 г. и был награжден орденом Мужества за освобождение Мариуполя, медалью Суворова, медалью Жукова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. С мая 2024 г. проходил обучение по программе «Время героев». 31 мая его похоронили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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