Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Погибшего при взрыве вице-мэра Ставрополя Гурциева похоронили

Ведомости

Состоялась церемония похорон участника программы «Время героев», первого замглавы Ставрополя Заура Гурциева, погибшего при взрыве. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы проводили в последний путь своего коллегу и товарища – Заура Александровича Гурциева. Его земной путь оборвался очень рано, к большому сожалению», – написал глава города.

По данным ТАСС, Гурциева отпели в ставропольском храме Сергия Радонежского и похоронили на Крестовоздвиженском кладбище. На церемонию прощания пришли родные вице-мэра, сослуживцы, военнослужащие, представители власти и жители города. Похороны состоялись с воинскими почестями.

Взрыв у дома на улице Чехова в Ставрополе произошел в ночь на 29 мая. Погибли двое мужчин – Гурциев и его 29-летний знакомый. Предположительно, причиной стал взрыв самодельного устройства либо детонация гранаты. Губернатор Владимир Владимиров назвал возможной версию причастности украинских националистов. Гурциев находился в реестре украинского сайта «Миротворец». Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Владимиров сообщал, что Гурциев должен был перейти на должность замминистра по вопросам ЖКХ региона. По мнению губернатора, случившееся является терактом.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных