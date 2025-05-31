Погибшего при взрыве вице-мэра Ставрополя Гурциева похоронили

Взрыв у дома на улице Чехова в Ставрополе произошел в ночь на 29 мая. Погибли двое мужчин – Гурциев и его 29-летний знакомый. Предположительно, причиной стал взрыв самодельного устройства либо детонация гранаты. Губернатор Владимир Владимиров назвал возможной версию причастности украинских националистов. Гурциев находился в реестре украинского сайта «Миротворец». Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ.