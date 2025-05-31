Погибшего при взрыве вице-мэра Ставрополя Гурциева похоронили
Состоялась церемония похорон участника программы «Время героев», первого замглавы Ставрополя Заура Гурциева, погибшего при взрыве. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.
«Сегодня мы проводили в последний путь своего коллегу и товарища – Заура Александровича Гурциева. Его земной путь оборвался очень рано, к большому сожалению», – написал глава города.
По данным ТАСС, Гурциева отпели в ставропольском храме Сергия Радонежского и похоронили на Крестовоздвиженском кладбище. На церемонию прощания пришли родные вице-мэра, сослуживцы, военнослужащие, представители власти и жители города. Похороны состоялись с воинскими почестями.
Взрыв у дома на улице Чехова в Ставрополе произошел в ночь на 29 мая. Погибли двое мужчин – Гурциев и его 29-летний знакомый. Предположительно, причиной стал взрыв самодельного устройства либо детонация гранаты. Губернатор Владимир Владимиров назвал возможной версию причастности украинских националистов. Гурциев находился в реестре украинского сайта «Миротворец». Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Владимиров сообщал, что Гурциев должен был перейти на должность замминистра по вопросам ЖКХ региона. По мнению губернатора, случившееся является терактом.