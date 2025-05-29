Что известно об убийстве заммэра Ставрополя и ветерана спецоперации Гурциева

Соболезнования родным и близким Гурциева были принесены в Telegram-канале «Время Героев». Там отметили, что погибший был «добрым и открытым человеком, готовым прийти на помощь любому, кто в ней нуждался», а также «доблестно защищал свое Отечество и никогда не терял силы духа». Глава Ставрополя Ульянченко также выразил соболезнования и пообещал оказать семье покойного всю необходимую помощь.