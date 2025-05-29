Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Что известно об убийстве заммэра Ставрополя и ветерана спецоперации Гурциева

Военнослужащий погиб в результате взрыва
Инна Шульгина
Ирина Амбарцумян / ТАСС
Ирина Амбарцумян / ТАСС

Ветеран спецоперации, участник программы «Время Героев», первый заместитель мэра Ставрополя Заур Гурциев погиб в результате взрыва. Вместе с ним погиб еще один человек. Что известно об убийстве ветерана – в подборке «Ведомостей».

Что известно об убийстве:

  • В 01:10 мск 29 мая глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил в своем Telegram-канале, что в результате взрыва у дома 85/19 на улице Чехова погибли двое мужчин.

  • По данным источника «РИА Новости», ЧП произошло из-за детонации гранаты. СК позднее сообщил, что преступление могло быть совершено с применением самодельного взрывного устройства.

  • Утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что один из погибших при взрыве мужчин – Гурциев. Глава региона выразил соболезнования. По его словам, рассматриваются все версии случившегося – в том числе, теракт с участием украинских нацистов.

  • Гурциев был внесен в реестр украинского сайта «Миротворец».

  • Второй погибший – 29-летний знакомый Гурциева. Он был местным жителем, уточнили в региональном СК.

  • Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале видеозапись с моментом взрыва с камеры наблюдения. На ролике видно, как один из мужчин стоит во дворе дома недалеко от парковке, а другой подходит к нему. Как только они оказываются рядом, происходит взрыв.

Как идет расследование:

  • Прокуратура Ленинского района Ставрополя организовала проверку по факту ЧП.

  • Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), сообщили в управлении Следственного комитета (СК) РФ по Ставропольскому краю.

  • Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому доложить о ходе расследования гибели Гурциева и второй жертвы.

  • Соболезнования родным и близким Гурциева были принесены в Telegram-канале «Время Героев». Там отметили, что погибший был «добрым и открытым человеком, готовым прийти на помощь любому, кто в ней нуждался», а также «доблестно защищал свое Отечество и никогда не терял силы духа». Глава Ставрополя Ульянченко также выразил соболезнования и пообещал оказать семье покойного всю необходимую помощь.

Чем известен Заур Гурциев:

  • Гурциев погиб на 35-м году жизни. Он был выпускником Военной академии связи имени Буденного по специальности «инженер».

  • Служил в Вооруженных силах РФ с 2007 г. В 2019 г. был назначен руководителем Центра боевого управления военно-воздушных сил и противовоздушной обороны армии.

  • Участвовал в спецоперации на Украине с 2022 г. Был награжден орденом Мужества за освобождение Мариуполя, медалью Суворова, медалью Жукова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

  • С мая 2024 г. проходил обучение по программе «Время героев». Стажировался у губернатора Ставропольского края и главы Ставрополя.

  • Занимал пост первого заместителя главы краевого центра с 23 сентября 2024 г. На этой должности Гурциев курируя взаимодействие с силовыми структурами, профилактику терроризма и экстремизма.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных