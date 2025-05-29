Что известно об убийстве заммэра Ставрополя и ветерана спецоперации Гурциева

Что известно об убийстве заммэра Ставрополя и ветерана спецоперации ГурциеваВоеннослужащий погиб в результате взрыва
Ветеран спецоперации, участник программы «Время Героев», первый заместитель мэра Ставрополя Заур Гурциев погиб в результате взрыва. Вместе с ним погиб еще один человек. Что известно об убийстве ветерана – в подборке «Ведомостей».
Что известно об убийстве:
В 01:10 мск 29 мая глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил в своем Telegram-канале, что в результате взрыва у дома 85/19 на улице Чехова погибли двое мужчин.
По данным источника «РИА Новости», ЧП произошло из-за детонации гранаты. СК позднее сообщил, что преступление могло быть совершено с применением самодельного взрывного устройства.
Утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что один из погибших при взрыве мужчин – Гурциев. Глава региона выразил соболезнования. По его словам, рассматриваются все версии случившегося – в том числе, теракт с участием украинских нацистов.
Гурциев был внесен в реестр украинского сайта «Миротворец».
Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале видеозапись с моментом взрыва с камеры наблюдения. На ролике видно, как один из мужчин стоит во дворе дома недалеко от парковке, а другой подходит к нему. Как только они оказываются рядом, происходит взрыв.
Как идет расследование:
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), сообщили в управлении Следственного комитета (СК) РФ по Ставропольскому краю.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому доложить о ходе расследования гибели Гурциева и второй жертвы.
Соболезнования родным и близким Гурциева были принесены в Telegram-канале «Время Героев». Там отметили, что погибший был «добрым и открытым человеком, готовым прийти на помощь любому, кто в ней нуждался», а также «доблестно защищал свое Отечество и никогда не терял силы духа». Глава Ставрополя Ульянченко также выразил соболезнования и пообещал оказать семье покойного всю необходимую помощь.
Чем известен Заур Гурциев:
Гурциев погиб на 35-м году жизни. Он был выпускником Военной академии связи имени Буденного по специальности «инженер».
Служил в Вооруженных силах РФ с 2007 г. В 2019 г. был назначен руководителем Центра боевого управления военно-воздушных сил и противовоздушной обороны армии.
Участвовал в спецоперации на Украине с 2022 г. Был награжден орденом Мужества за освобождение Мариуполя, медалью Суворова, медалью Жукова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
С мая 2024 г. проходил обучение по программе «Время героев». Стажировался у губернатора Ставропольского края и главы Ставрополя.
Занимал пост первого заместителя главы краевого центра с 23 сентября 2024 г. На этой должности Гурциев курируя взаимодействие с силовыми структурами, профилактику терроризма и экстремизма.