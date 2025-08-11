В Польше арестовали помощника военного атташе Казахстана на Украине

Спецслужбы Венгрии в мае выявили двух украинских шпионов на своей территории. Имена задержанных – Роланд Цебер и Иштван Холло. Цебер является сотрудником украинской разведки, он наладил связи с оппозиционными деятелями для влияния на позицию Венгрии по конфликту на Украине, утверждается в сообщении.