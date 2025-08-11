В Польше арестовали помощника военного атташе Казахстана на Украине
Помощника военного атташе Казахстана при посольстве на Украине арестовали в Польше по подозрению в шпионаже. Об этом пишет «Sputnik Казахстан» в Telegram-канале.
Спецслужбы Венгрии в мае выявили двух украинских шпионов на своей территории. Имена задержанных – Роланд Цебер и Иштван Холло. Цебер является сотрудником украинской разведки, он наладил связи с оппозиционными деятелями для влияния на позицию Венгрии по конфликту на Украине, утверждается в сообщении.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 23 мая заявил, что Украина ведет шпионскую деятельность против страны. Он считает, что Киев использует венгерскую политическую оппозицию в шпионаже, чтобы добиться вступления в Евросоюз. По мнению Орбана, украинская сторона пытается налаживать контакты с оппозиционными партиями, чтобы повлиять на общественное мнение.