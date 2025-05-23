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Орбан обвинил Украину в шпионаже на территории Венгрии

Ведомости

Украина ведет шпионскую деятельность против Венгрии. Об этом заявил премьер министр-страны Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Он считает, что Киев использует венгерскую политическую оппозицию в шпионаже, чтобы добиться вступления в Евросоюз. По мнению Орбана, украинская сторона пытается налаживать контакты с оппозиционными партиями, чтобы повлиять на общественное мнение.

Премьер-министр отметил, что знаком с видеозаписями, на которых зафиксирована «работа украинских агентов, выявленных венгерским государством».

20 мая стало известно, что спецслужбы Венгрии выявили двух украинских шпионов на своей территории. Имена задержанных – Роланд Цебер и Иштван Холло. Цебер является сотрудником украинской разведки, он наладил связи с оппозиционными деятелями для влияния на позицию Венгрии по конфликту на Украине, утверждается в сообщении.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил 9 мая, что Будапешт выслал двух украинских дипломатов, которых обвинили в шпионаже и работе под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины.

Сийярто заявил, что с начала российско-украинского конфликта усиливается «антивенгерская пропаганда». Причина этому, по мнению министра, в том, что правительство Венгрии не хочет поставлять оружие на Украину и выступает за мир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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