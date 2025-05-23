Орбан обвинил Украину в шпионаже на территории Венгрии
Украина ведет шпионскую деятельность против Венгрии. Об этом заявил премьер министр-страны Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Он считает, что Киев использует венгерскую политическую оппозицию в шпионаже, чтобы добиться вступления в Евросоюз. По мнению Орбана, украинская сторона пытается налаживать контакты с оппозиционными партиями, чтобы повлиять на общественное мнение.
Премьер-министр отметил, что знаком с видеозаписями, на которых зафиксирована «работа украинских агентов, выявленных венгерским государством».
20 мая стало известно, что спецслужбы Венгрии выявили двух украинских шпионов на своей территории. Имена задержанных – Роланд Цебер и Иштван Холло. Цебер является сотрудником украинской разведки, он наладил связи с оппозиционными деятелями для влияния на позицию Венгрии по конфликту на Украине, утверждается в сообщении.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил 9 мая, что Будапешт выслал двух украинских дипломатов, которых обвинили в шпионаже и работе под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины.
Сийярто заявил, что с начала российско-украинского конфликта усиливается «антивенгерская пропаганда». Причина этому, по мнению министра, в том, что правительство Венгрии не хочет поставлять оружие на Украину и выступает за мир.