Венгрия заявила о выявлении двух шпионов Украины
Спецслужбы Венгрии выявили двух украинских шпионов на своей территории. Об этом сообщил госсекретарь по публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии Золтан Ковач.
«Венгерские национальные службы безопасности обнаружили еще двух украинских шпионов», – написал он в X.
Имена задержанных – Роланд Цебер и Иштван Холло. Цебер является сотрудником украинской разведки, он наладил связи с оппозиционными деятелями для влияния на позицию Венгрии по конфликту на Украине, утверждается в сообщении.
В отношении Холло начато расследование по уголовному делу по статье о шпионаже. По данным венгерских спецслужб, он проводил «военную и энергетическую разведку, связанную с военными требованиями Украины».
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил 9 мая, что Будапешт выслал двух украинских дипломатов, которых обвинили в шпионаже и работе под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины.
Сийярто заявил, что с начала российско-украинского конфликта усиливается «антивенгерская пропаганда». Причина этому, по мнению министра, в том, что правительство Венгрии не хочет поставлять оружие на Украину и выступает за мир.