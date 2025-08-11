Прощание с Иваном Краско пройдет в Театре Комиссаржевской
Прощание с народным артистом России Иваном Краско состоится 13 августа в Театре имени Веры Комиссаржевской. Об этом ТАСС сообщили в учреждении.
«РИА Новости» 10 августа сообщало, что актер будет похоронен на кладбище в Комарово – рядом с могилой его сына Андрея.
Краско умер 9 августа в возрасте 94 лет. До этого его госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга, он находился в тяжелом состоянии. В январе 2023 г. актер попал в медучреждение с подозрением на инсульт.
За свою карьеру он снялся в более чем 200 фильмах, в том числе в кинокартинах «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель» и др. С 1965 г. играл в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской. Согласно расписанию на сайте, в 2025 г. он был задействован в спектакле «Я вернулся в мой город».