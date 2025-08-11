Ограничения на прием и отправку самолетов ввели в Казани
В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в 13:38 мск сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко, отметив, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения были введены в аэропорту Самары с 12:29 мск. До этого временно ограничивалась работа аэропортов Волгограда, Пензы, Нижнего Новгорода, Калуги и Саратова. До сих пор меры сохраняются только в саратовской воздушной гавани.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 августа над российскими регионами было сбито 32 беспилотника: семь – над Белгородской областью, по пять – над Брянской и Калужской, четыре – над Крымом, по два – над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и в Московском регионе, один – над Тульской областью.
Кроме того, дежурные силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над Калужской, Брянской областями, Московским регионом и Черным морем. Все цели были сбиты менее чем за шесть часов – с 07:20 до 13:00 мск.