Ограничения на прием и отправку самолетов ввели в Казани

По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 августа над российскими регионами было сбито 32 беспилотника: семь – над Белгородской областью, по пять – над Брянской и Калужской, четыре – над Крымом, по два – над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и в Московском регионе, один – над Тульской областью.