Аэропорт Самары временно ограничил прием и отправку рейсов
В аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в 12:29 мск сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко, пояснив, что мера связана с обеспечением безопасности полетов.
Ограничения ранее вводились также в аэропортах Волгограда, Пензы, Нижнего Новгорода, Калуги и Саратова. На момент публикации меры продолжают действовать только в саратовской воздушной гавани.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 августа над российскими регионами было сбито 32 дрона. Ведомство уточнило, что над Белгородской областью уничтожили семь БПЛА, над Брянской и Калужской – по пять. Четыре сбили над Крымом. Еще по два беспилотника сбили над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и в Московском регионе, один – над Тульской областью.
Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что системы ПВО сбили семь украинских беспилотников на подлете к столице.