Аэропорт Самары временно ограничил прием и отправку рейсов

По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 августа над российскими регионами было сбито 32 дрона. Ведомство уточнило, что над Белгородской областью уничтожили семь БПЛА, над Брянской и Калужской – по пять. Четыре сбили над Крымом. Еще по два беспилотника сбили над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и в Московском регионе, один – над Тульской областью.