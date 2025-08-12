Газета
Главная / Общество /

В аэропортах Саратова и Пензы временно ограничили полеты

Ведомости

Ограничения на выпуск и прием самолетов введены в аэропорту «Гагарин» в Саратове с 5:05 мск 12 августа, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Публикация о таких же мерах в авиагавани Пензы появилась в 5:53 мск.

По словам Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров. 11 августа они действовали в воздушных гаванях Оренбурга, Волгограда, Самары, Пензы, Нижнего Новгорода, Калуги, Саратова. В Казани меры были введены с 13:38 до 15:57 мск, из-за чего более 30 самолетов задерживались на вылет и посадку.

Минобороны сообщало, что период с 14.50 до 17:10 мск 11 августа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России пять украинских беспилотников. Три дрона уничтожили над Оренбургской областью и два – над Самарской. Из-за опасности атаки в тот же день ввели ограничения на работу мобильного интернета в Кабардино-Балкарии. В качестве меры профилактики они стали временно действовать и в Республике Коми.

