В аэропортах Саратова и Пензы временно ограничили полеты

Минобороны сообщало, что период с 14.50 до 17:10 мск 11 августа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России пять украинских беспилотников. Три дрона уничтожили над Оренбургской областью и два – над Самарской. Из-за опасности атаки в тот же день ввели ограничения на работу мобильного интернета в Кабардино-Балкарии. В качестве меры профилактики они стали временно действовать и в Республике Коми.