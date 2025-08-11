Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Оренбурга
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
В то же время в аэропорту Казани Росавиация сняла аналогичные меры. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, объяснили в ведомстве.
11 августа ограничения также вводились в аэропортах Волгограда, Самары, Пензы, Нижнего Новгорода, Калуги, Саратова и Казани.
По данным Минобороны, в ночь на 11 августа над российскими регионами было сбито 32 дрона. Ведомство уточнило, что над Белгородской областью уничтожили семь БПЛА, над Брянской и Калужской – по пять. Четыре сбили над Крымом. Еще по два беспилотника сбили над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и в Московском регионе, один – над Тульской областью.
С 07:20 до 13:00 ПВО уничтожила 20 украинских беспилотников над Калужской, Брянской областями, Московским регионом и Черным морем.
Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что системы ПВО сбили девять украинских беспилотников на подлете к столице.