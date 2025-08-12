В Самаре и Ульяновске ограничили работу аэропортов
Росавиация ввела ограничения на выпуск и прием самолетов в воздушных гаванях «Курумоч» в Саратове и «Баратаевка» в Ульяновске, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, объяснил он. Кроме того, ограничения действуют в воздушных гаванях Саратова и Пензы с 05:05 и 05:53 мск соответственно. В этих аэропортах полеты были временно запрещены и днем ранее. 11 августа Росавиация также ограничивала работу аэропортов Оренбурга, Волгограда, Самары, Нижнего Новгорода, Калуги и Казани.
Ночью с 11 на 12 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 25 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ). Большая часть уничтоженных дронов была перехвачена в небе над Ростовской областью, где их было 22. Три БПЛА российские военные также ликвидировали над территорией Ставропольского края.