В Казани начали действовать ограничения на работу аэропорта
В аэропорту Казани введены временные ограничения на выпуск и прием самолетов. Сообщение об этом опубликовал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко в 7:53 мск.
Ведомство предупредило, что вводит такие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров. Сейчас ограничения также действуют в авиагаванях Самары, Ульяновска, Саратова и Пензы.
11 августа Росавиация уже сообщала о временном запрете на полеты в аэропорту Казани, который продлился с 13:38 до 15:57 мск. После этого стало известно, что там задерживаются на вылет и посадку более 30 самолетов.
Ночью с 11 на 12 августа силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников. Большая часть уничтоженных дронов была перехвачена в небе над Ростовской областью, где их было 22. Три БПЛА российские военные также ликвидировали над территорией Ставропольского края.