В Нижнекамске, Нижнем Новгороде и Оренбурге ограничили работу аэропортов
В аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода и Оренбурга ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения в Нижнекамске и Нижнем Новгороде начали действовать в 8:23 мск, в Оренбурге – в 8:35 мск. По данным ведомства, меры связаны с обеспечением безопасности полетов.
В 8:20 мск, Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Пензы и Саратова. На данный момент ограничения также продолжают действовать в Самаре, Ульяновске и Казани.
Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 12 августа силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников. Из них 22 перехватили над Ростовской областью и три – над Ставропольским краем.