Участники обороны приграничья, Крыма и Кубани получат статус ветеранов
Правительство утвердило перечень территорий, участники обороны которых получат статус ветеранов боевых действий. Всего в него вошли 11 регионов и территориальных образований.
В их числе:
Республика Крым и Севастополь
Белгородская, Брянская и Курская области
Темрюкский район Краснодарского края
Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области
Города Анапа, Новороссийск и Геленджик
Согласно апрельским поправкам в закон «О ветеранах», военнослужащие и добровольцы, участвовавшие в отражении атак на этих территориях, теперь имеют право на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий (для получивших ранения).
Статус ветерана боевых действий дет целый перечень разных льгот. Ветераны могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. Им положен бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства. При желании вместо льгот предусмотрены компенсирующие выплаты. Если бывший военнослужащий имеет пенсию за выслугу лет, то социальные выплаты в связи с инвалидностью или потерей кормильца увеличиваются на 32%.
Ветераны имеют право на компенсацию аренды и содержания жилья в размере 50%. Они освобождаются от налога на имущество (на один объект каждого типа – квартира, дом и гараж). Ветераны не обязаны уплачивать земельный налог с площади до шести соток.
После выхода на пенсию они могут обслуживаться в тех поликлиниках и больницах, к которым они были прикреплены во время службы. Им также предоставляется внеочередная медицинская помощь в рамках программы государственных гарантий. Ветераны имеют право на ежегодный отпуск в удобное для них время, а также на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 дней.
7 июля президент Владимир Путин подписал закон, по которому статус ветерана боевых действий предоставляется участникам спецоперации, выполнявшим задачи на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он распространяется на военнослужащих и иных лиц, действовавших там с момента вхождения регионов в состав России, и дает право на социальную поддержку.