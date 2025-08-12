Газета
Главная / Общество /

Участники обороны приграничья, Крыма и Кубани получат статус ветеранов

Ведомости

Правительство утвердило перечень территорий, участники обороны которых получат статус ветеранов боевых действий. Всего в него вошли 11 регионов и территориальных образований.

В их числе:

  • Республика Крым и Севастополь

  • Белгородская, Брянская и Курская области

  • Темрюкский район Краснодарского края

  • Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области

  • Города Анапа, Новороссийск и Геленджик

Согласно апрельским поправкам в закон «О ветеранах», военнослужащие и добровольцы, участвовавшие в отражении атак на этих территориях, теперь имеют право на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий (для получивших ранения).

Статус ветерана боевых действий дет целый перечень разных льгот. Ветераны могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. Им положен бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства. При желании вместо льгот предусмотрены компенсирующие выплаты. Если бывший военнослужащий имеет пенсию за выслугу лет, то социальные выплаты в связи с инвалидностью или потерей кормильца увеличиваются на 32%.

Ветераны имеют право на компенсацию аренды и содержания жилья в размере 50%. Они освобождаются от налога на имущество (на один объект каждого типа – квартира, дом и гараж). Ветераны не обязаны уплачивать земельный налог с площади до шести соток.

После выхода на пенсию они могут обслуживаться в тех поликлиниках и больницах, к которым они были прикреплены во время службы. Им также предоставляется внеочередная медицинская помощь в рамках программы государственных гарантий. Ветераны имеют право на ежегодный отпуск в удобное для них время, а также на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 дней.

7 июля президент Владимир Путин подписал закон, по которому статус ветерана боевых действий предоставляется участникам спецоперации, выполнявшим задачи на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он распространяется на военнослужащих и иных лиц, действовавших там с момента вхождения регионов в состав России, и дает право на социальную поддержку.

