Главная / Общество /

В аэропорту Оренбурга задерживаются на вылет несколько рейсов

Ведомости

Вылет рейсов 1243, 6456 и 432 в Москву, Санкт-Петербург и Сочи задерживается в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров в воздушной гавани. Организована работа мобильной приемной, клиентам разъяснены права, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. В случае выявления нарушений воздушного законодательства, законодательства о защите прав потребителей прокуратура примет соответствующие меры.

12 августа представитель Росавиации Артем Кореняко объявил о введении временных ограничений на работу аэропорта Оренбурга в 8:35 мск. В настоящий момент они продолжают действовать. В течение дня мера применялась также в воздушных гаванях Самары, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Пензы, Казани, Нижнекамска и Ижевска.

Ограничения вводились на фоне попыток ударов украинских беспилотников по российским регионам. Минобороны сообщало, что утром силы противовоздушной обороны ликвидировали три БПЛА самолетного типа над Ульяновской областью и один – над Белгородской областью. Ночью российские военные отразили атаку 25 дронов над Ростовской областью и Ставропольским краем.

