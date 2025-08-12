Львова-Белова: девочка из ДНР вернулась к матери в РФ при посредничестве Катара
Еще одна девочка, оказавшаяся на Украине, воссоединилась с матерью в России при поддержке Катара. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее словам, ребенок жил с мамой в ДНР, но в 2022 г. был перевезен к родственникам на Украину. Вернуть девочку матери долгое время не удавалось из-за проблем с оформлением документов.
«Спасибо за помощь государству Катар, Международному комитету Красного Креста, представителям профильных ведомств», – пояснила Львова-Белова, отметив, что по поручению президента РФ продолжается работа по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах (цитата по «РИА Новости»).
Аппарат детского омбудсмена сообщил, что с начала работы помог вернуть к близким 26 детей из 18 семей в России и 112 детей из 88 семей на Украине и в других странах.
10 июля сообщалось, что при посредничестве Катара в Россию с Украины также вернулись к семьям две девочки.
23 июля во время третьего раунда переговоров в турецком Стамбуле был поднят вопрос возвращения российских детей с Украины. В списке Москвы было около 20 человек.