При посредничестве Катара в Россию с Украины вернулись еще двое детей

В конце марта в Россию к бабушке при содействии Львовой-Беловой и посредничестве Катара вернулся мальчик, который находился на Украине. Мама подростка умерла. В 2014 г. он вместе с отцом поехал в гости к родственникам на Украину, но выехать обратно по разным причинам они не смогли. Мальчик хотел жить с бабушкой в России, она оформила предварительную опеку, уточнила омбудсмен.