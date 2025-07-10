При посредничестве Катара в Россию с Украины вернулись еще двое детей
При посредничестве Катара аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой вернул в Россию с территории Украины еще двоих детей. Об этом сообщила детский омбудсмен, передает «РИА Новости».
Она уточнила, что с семьей воссоединились две девочки.
В конце марта в Россию к бабушке при содействии Львовой-Беловой и посредничестве Катара вернулся мальчик, который находился на Украине. Мама подростка умерла. В 2014 г. он вместе с отцом поехал в гости к родственникам на Украину, но выехать обратно по разным причинам они не смогли. Мальчик хотел жить с бабушкой в России, она оформила предварительную опеку, уточнила омбудсмен.
19 июня Львова-Белова сообщила, что российская сторона готовит список детей, которые находятся на территории Украины, для их воссоединения с семьями. Она уточнила, что готовый список Москва передаст Киеву на третьем раунде переговоров.