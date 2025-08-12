На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
На Камчатском полуострове отмечено землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили в местном филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН), передает ТАСС.
Землетрясение произошло в 275 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 65,3 км.
В ночь на 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 – самое сильное в регионе с 1952 г. Оно вызвало цунами на побережье Северо-Курильска, активизировало вулканы, а южная часть полуострова сместилась почти на 2 м в юго-восточном направлении.
После этого сразу в нескольких регионах планеты зафиксировали подземные толчки. 10 августа землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции. 11 августа NBC News со ссылкой на данные сейсмологов передавал, что в прибрежной зоне США может произойти мощное землетрясение магнитудой около 9 баллов, способное вызвать разрушительное цунами.