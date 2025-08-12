На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

В ночь на 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 – самое сильное в регионе с 1952 г. Оно вызвало цунами на побережье Северо-Курильска, активизировало вулканы, а южная часть полуострова сместилась почти на 2 м в юго-восточном направлении.