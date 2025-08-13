Гособвинение запросило восемь лет колонии блогеру Варламову за фейки о ВС России
Гособвинение потребовало приговорить блогера Илью Варламова
1 июля в прокуратуре Москвы сообщили, что Варламову предъявили обвинение в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и фейках про ВС РФ.
Уточнялось, что дело по «иноагентской» статье было возбуждено после того, как Варламов в течение года был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Обвинение в фейках связано с тем, что блогер, находясь за рубежом и «действуя по мотивам политической ненависти», распространил в интернете «заведомо ложную информацию» о действиях ВС РФ.
Тогда в отношении Варламова была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск.
Минюст РФ внес блогера в свой реестр иноагентов в марте 2023 г. Варламов пытался оспорить это решение в Замоскворецком суде Москвы, но суд отклонил иск. Тогда он обжаловал решение суда во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Там блогеру также отказали в снятии статуса иноагента.
О предъявлении обвинения Варламову по статье об уклонении от обязанностей иноагента стало известно в ноябре 2024 г. В конце февраля этого года Мещанский суд арестовал счета блогера.