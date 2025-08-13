Гособвинение запросило восемь лет колонии блогеру Варламову за фейки о ВС России

Уточнялось, что дело по «иноагентской» статье было возбуждено после того, как Варламов в течение года был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Обвинение в фейках связано с тем, что блогер, находясь за рубежом и «действуя по мотивам политической ненависти», распространил в интернете «заведомо ложную информацию» о действиях ВС РФ.