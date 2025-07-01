Илье Варламову утвердили обвинение по статьям о фейках и обязанностях иноагента
Блогеру и журналисту Илье Варламову
Обвинение предъявлено заочно по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об армии по мотивам политической ненависти).
Дело по «иноагентской» статье возбуждено после того, как Варламов в течение года был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Обвинение в фейках связано с тем, что блогер, находясь за рубежом и «действуя по мотивам политической ненависти» распространили в интернете «заведомо ложную информацию» о действиях ВС РФ.
Уголовное дело будет направлено в Мещанский райсуд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении Варламова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск.
Минюст РФ внес блогера в свой реестр иноагентов в марте 2023 г. Варламов пытался оспорить это решение в Замоскворецком суде Москвы, но суд отклонил иск. Тогда он обжаловал решение суда во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Там блогеру также отказали в снятии статуса иноагента.
Об предъявлении обвинения Варламову по статье об уклонении от обязанностей иноагента стало известно в ноябре 2024 г. В конце февраля этого года Мещанский суд арестовал счета блогера.