Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Илье Варламову утвердили обвинение по статьям о фейках и обязанностях иноагента

Ведомости

Блогеру и журналисту Илье Варламову (считается в России иноагентом) предъявили обвинение в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и фейках про Вооруженные силы (ВС) РФ, возбуждено уголовное дело. Об этом объявили в прокуратуре Москвы.

Обвинение предъявлено заочно по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об армии по мотивам политической ненависти).

Дело по «иноагентской» статье возбуждено после того, как Варламов в течение года был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Обвинение в фейках связано с тем, что блогер, находясь за рубежом и «действуя по мотивам политической ненависти» распространили в интернете «заведомо ложную информацию» о действиях ВС РФ.

Уголовное дело будет направлено в Мещанский райсуд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении Варламова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск.

Минюст РФ внес блогера в свой реестр иноагентов в марте 2023 г. Варламов пытался оспорить это решение в Замоскворецком суде Москвы, но суд отклонил иск. Тогда он обжаловал решение суда во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Там блогеру также отказали в снятии статуса иноагента.

Об предъявлении обвинения Варламову по статье об уклонении от обязанностей иноагента стало известно в ноябре 2024 г. В конце февраля этого года Мещанский суд арестовал счета блогера.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных