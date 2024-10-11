Варламов обжаловал статус иноагента в Верховном суде
Блогер Илья Варламов
Дата рассмотрения иска пока не назначена.
Минюст включил Варламова в реестр иноагентов в марте 2023 г. Блогер попытался оспорить это решение в Замоскворецком суде Москвы, но суд отклонил его иск. Тогда Варламов обжаловал решение суда во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Там ему в августе 2024 г. также отказали в снятии статуса иноагента.
В конце сентября прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело по статье о нарушении деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) против Варламова. Максимальное наказание по этой части – до двух лет лишения свободы.
В столичной прокуратуре отметили, что за год блогера дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие маркировки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но он продолжил распространять материалы без «плашки» иноагента. По действующему законодательству, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении внесенного в реестр иноагентов может стать третье нарушение за отсутствие маркировки иноагента.