Столичная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Варламова
Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело по статье об иностранных агентах против блогера и бизнесмена Ильи Варламова
Речь идет о возбуждении дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента). Максимальное наказание по этой части – до двух лет лишения свободы.
Согласно сообщению столичной прокуратуры, Варламов был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).
«Однако в нарушение требований законодательства Российской Федерации продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», – говорится в сообщении.