Варламову сохранили статус иноагента
Блогера Илью Варламова (признан иноагентом в РФ) оставили в реестре иностранных агентов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции.
Суд не удовлетворил иск Варламова. В представительстве добавили, что судебная коллегия по административным делам не нашла оснований для отмены судебных решений.
В марте 2023 г. Минюст РФ включил блогера в перечень иноагентов. 2 июня того же года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Варламова к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента.
5 июня 2024 г. Таганский суд Москвы назначил Варламову административный штраф в 30 000 руб. за неуказание маркировки иноагента в публикациях в сети.
Варламов выступил против начала спецоперации на Украине в 2022 г. 30 мая сообщалось, что в отношении Варламова составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). 6 июня иск был возвращен.