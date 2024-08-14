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Варламову сохранили статус иноагента

Ведомости

Блогера Илью Варламова (признан иноагентом в РФ) оставили в реестре иностранных агентов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Суд не удовлетворил иск Варламова. В представительстве добавили, что судебная коллегия по административным делам не нашла оснований для отмены судебных решений.

В марте 2023 г. Минюст РФ включил блогера в перечень иноагентов. 2 июня того же года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Варламова к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента. 

5 июня 2024 г. Таганский суд Москвы назначил Варламову административный штраф в 30 000 руб. за неуказание маркировки иноагента в публикациях в сети.

Варламов выступил против начала спецоперации на Украине в 2022 г. 30 мая сообщалось, что в отношении Варламова составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). 6 июня иск был возвращен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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