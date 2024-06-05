Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Суд Москвы оштрафовал Варламова на 30 000 рублей за отсутствие плашки иноагента

Ведомости

Таганский районный суд Москвы назначил блогеру Илье Варламову (признан в РФ иноагентом) административный штраф в 30 000 руб. за неуказание маркировки иноагента в публикациях в сети. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал Варламова виновным в нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

30 мая сообщалось, что в отношении Варламова составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Протокол направлен в Тверской суд Москвы. За это правонарушение блогеру грозит штраф от 30 000 до 50 000 руб.

Это не первый штраф Варламова по данной статье КоАП РФ. По данным ТАСС, 16 мая Мосгорсуд признал законным решение Мещанского суда Москвы от 10 августа 2023 г. о назначении блогеру штрафа в 30 000 руб. за отсутствие указания, что размещаемые им в интернете материалы созданы иноагентом. В декабре 2023 г. Мещанский суд Москвы также назначил ему штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента в размере 50 000 руб.

Варламов публично осудил начало российской спецоперации на Украине в 2022 г. В марте 2023 г. Минюст РФ включил блогера в перечень иноагентов. В качестве основания указывалось «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике». Министерство также утверждало, что Варламов получал поддержку от иностранных источников.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных