Суд Москвы оштрафовал Варламова на 30 000 рублей за отсутствие плашки иноагента
Таганский районный суд Москвы назначил блогеру Илье Варламову (признан в РФ иноагентом) административный штраф в 30 000 руб. за неуказание маркировки иноагента в публикациях в сети. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Суд признал Варламова виновным в нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).
30 мая сообщалось, что в отношении Варламова составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Протокол направлен в Тверской суд Москвы. За это правонарушение блогеру грозит штраф от 30 000 до 50 000 руб.
Это не первый штраф Варламова по данной статье КоАП РФ. По данным ТАСС, 16 мая Мосгорсуд признал законным решение Мещанского суда Москвы от 10 августа 2023 г. о назначении блогеру штрафа в 30 000 руб. за отсутствие указания, что размещаемые им в интернете материалы созданы иноагентом. В декабре 2023 г. Мещанский суд Москвы также назначил ему штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента в размере 50 000 руб.
Варламов публично осудил начало российской спецоперации на Украине в 2022 г. В марте 2023 г. Минюст РФ включил блогера в перечень иноагентов. В качестве основания указывалось «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике». Министерство также утверждало, что Варламов получал поддержку от иностранных источников.