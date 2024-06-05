Суд Москвы оштрафовал Варламова на 30 000 рублей за отсутствие плашки иноагента

Это не первый штраф Варламова по данной статье КоАП РФ. По данным ТАСС, 16 мая Мосгорсуд признал законным решение Мещанского суда Москвы от 10 августа 2023 г. о назначении блогеру штрафа в 30 000 руб. за отсутствие указания, что размещаемые им в интернете материалы созданы иноагентом. В декабре 2023 г. Мещанский суд Москвы также назначил ему штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента в размере 50 000 руб.