В отношении блогера Варламова составлен прокол по делу о дискредитации ВС РФ
В Тверской суд Москвы поступил протокол об административном правонарушении в отношении блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом). Речь идет о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Это следует из картотеки суда.
Протокол составлен по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). За это правонарушение блогеру, как физическому лицу, грозит штраф от 30 000 до 50 000 руб. Дата рассмотрения дела судом пока не назначена.
Варламов публично осудил начало российской спецоперации на Украине в 2022 г. В марте 2023 г. Минюст РФ внес имя блогера в список иноагентов. Поводом стало «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике». Ведомство также утверждало, что Варламов получал поддержку от иностранных источников. В декабре прошлого года Мещанский суд Москвы назначил ему штраф 50 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента.