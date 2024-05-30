В отношении блогера Варламова составлен прокол по делу о дискредитации ВС РФ

Варламов публично осудил начало российской спецоперации на Украине в 2022 г. В марте 2023 г. Минюст РФ внес имя блогера в список иноагентов. Поводом стало «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике». Ведомство также утверждало, что Варламов получал поддержку от иностранных источников. В декабре прошлого года Мещанский суд Москвы назначил ему штраф 50 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента.