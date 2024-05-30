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В отношении блогера Варламова составлен прокол по делу о дискредитации ВС РФ

Ведомости

В Тверской суд Москвы поступил протокол об административном правонарушении в отношении блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом). Речь идет о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Это следует из картотеки суда.

Протокол составлен по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). За это правонарушение блогеру, как физическому лицу, грозит штраф от 30 000 до 50 000 руб. Дата рассмотрения дела судом пока не назначена.

Варламов публично осудил начало российской спецоперации на Украине в 2022 г. В марте 2023 г. Минюст РФ внес имя блогера в список иноагентов. Поводом стало «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике». Ведомство также утверждало, что Варламов получал поддержку от иностранных источников. В декабре прошлого года Мещанский суд Москвы назначил ему штраф 50 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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