Главная / Общество /

Суд взыскал более 400 млн рублей в пользу Морспасслужбы по делу о танкерах

Ведомости

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с владельцев танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» свыше 400 млн руб. в пользу ФГБУ «Морспасслужба» по делу о крушении танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иск был удовлетворен частично. Согласно материалам, с ЗАО «Волгатранснефть» взыскано 1,6 млн руб. убытков, с ООО «Абсолютстрахование» – 200,5 млн руб. С ООО «Кама Шиппинг» взыскано 2,67 млн руб., с САО «ВСК» – 199,4 млн руб.

Общая суммы взыскания – 404,3 млн руб.

Судебное разбирательство началось после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. В результате инцидента произошел масштабный разлив топлива, пострадало побережье Черного моря в Краснодарском крае.

13 августа Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании ущерба экологии к владельцам танкеров «Волгонефть». Совокупно с собственника «Волгонефть-239» ЗАО «Волгатранснефть» и владельца танкера «Волгонефть-212» ООО «Каматрансойл» и фрахтователя судна ООО «Кама Шиппинг» взыскано почти 85 млрд руб.

С требованием о компенсации обратились и власти Анапы. Мазут практически полностью покрыл побережье города. Местные власти в начале августа увеличили исковые требования к владельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» до 647,43 млн руб.

