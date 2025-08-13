Карицкая показала макет памятника рэперу Паше Технику

Ивлев умер 4 апреля в возрасте 40 лет в Таиланде, где с марта находился в реанимации с тяжелым поражением легких после употребления наркотиков. Он является основателем хип-хоп группы Kunteynir. Коллектив был создан в 2001 г., в 2008 г. группа прекратила деятельность из-за тюремного срока Ивлева. Спустя пять лет Ивлев вновь собрал группу после своего освобождения.