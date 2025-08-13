Карицкая показала макет памятника рэперу Паше Технику
На месте захоронения рэпера Паши Техника (Ивлева) начали устанавливать памятник. Об этом сообщила его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук), показав макет скульптуры.
«Вот такой у Павла будет памятник (без DJ-пульта слева), скульптура во весь рост», – написала она в Telegram.
Ивлев умер 4 апреля в возрасте 40 лет в Таиланде, где с марта находился в реанимации с тяжелым поражением легких после употребления наркотиков. Он является основателем хип-хоп группы Kunteynir. Коллектив был создан в 2001 г., в 2008 г. группа прекратила деятельность из-за тюремного срока Ивлева. Спустя пять лет Ивлев вновь собрал группу после своего освобождения.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») в июне объявил, что в России создадут фонд помощи наркозависимым «Второй шанс». В совет фонда войдут Карицкая и мать рэпера Надежда Ивлева.
В мае онлайн-кинотеатр Okko объявил, что в России снимут документальный фильм о рэпере. Фильм будет носить название «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Режиссером выступит Владислав Кузнецов, сценаристом – музыкальный критик Даниил Башта (псевдоним – Даня Порнорэп).