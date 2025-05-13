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Okko снимет документальный фильм о рэпере Паше Технике

Артист умер в возрасте 40 лет в апреле
Ведомости

В России снимут документальный фильм о рэпере Паше Технике (настоящее имя – Павел Ивлев), производством займется Okko. Об этом сообщили в пресс-службе стримингового сервиса.

«Новый проект расскажет о скрытой стороне жизни Паши Техника и раскроет его как музыканта и человека. Для кого-то он был маргиналом и человеком-мемом, а для других – метаироничным интеллигентом и гением авангардной музыки», – говорится в сообщении. 

Фильм будет носить название «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Режиссером выступит Владислав Кузнецов, сценаристом – музыкальный критик Даниил Башта (псевдоним – Даня Порнорэп).

Ивлев основал хип-хоп группу Kunteynir в 2001 г., выход дебютного альбома «Эдвард руки ножницы бумага» состоялся через три года – в 2004 г. В 2008 г. группа прекратила деятельность из-за тюремного срока Ивлева. Спустя пять лет Ивлев вновь собрал коллектив после своего освобождения.

Kunteynir считают новаторами в андеграундном хип-хопе на русском языке 2000-х. Творчество группы и сольные работы Техника отличались провокационным содержанием и обилием ненормативной лексики. Помимо музыки Техник был известен как герой интернет-мемов.

Рэпер умер 4 апреля в возрасте 40 лет. С конца марта он находился в реанимации клиники в Таиланде с тяжелым поражением легких. Сообщалось, что он был госпитализирован после употребления наркотических веществ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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