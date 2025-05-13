Okko снимет документальный фильм о рэпере Паше Технике

Okko снимет документальный фильм о рэпере Паше ТехникеАртист умер в возрасте 40 лет в апреле
В России снимут документальный фильм о рэпере Паше Технике (настоящее имя – Павел Ивлев), производством займется Okko. Об этом сообщили в пресс-службе стримингового сервиса.
«Новый проект расскажет о скрытой стороне жизни Паши Техника и раскроет его как музыканта и человека. Для кого-то он был маргиналом и человеком-мемом, а для других – метаироничным интеллигентом и гением авангардной музыки», – говорится в сообщении.
Фильм будет носить название «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Режиссером выступит Владислав Кузнецов, сценаристом – музыкальный критик Даниил Башта (псевдоним – Даня Порнорэп).
Ивлев основал хип-хоп группу Kunteynir в 2001 г., выход дебютного альбома «Эдвард руки ножницы бумага» состоялся через три года – в 2004 г. В 2008 г. группа прекратила деятельность из-за тюремного срока Ивлева. Спустя пять лет Ивлев вновь собрал коллектив после своего освобождения.
Kunteynir считают новаторами в андеграундном хип-хопе на русском языке 2000-х. Творчество группы и сольные работы Техника отличались провокационным содержанием и обилием ненормативной лексики. Помимо музыки Техник был известен как герой интернет-мемов.
Рэпер умер 4 апреля в возрасте 40 лет. С конца марта он находился в реанимации клиники в Таиланде с тяжелым поражением легких. Сообщалось, что он был госпитализирован после употребления наркотических веществ.