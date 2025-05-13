Okko снимет документальный фильм о рэпере Паше Технике

«Новый проект расскажет о скрытой стороне жизни Паши Техника и раскроет его как музыканта и человека. Для кого-то он был маргиналом и человеком-мемом, а для других – метаироничным интеллигентом и гением авангардной музыки», – говорится в сообщении.